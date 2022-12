ADL: "Caso Juve? Ci penseranno i magistrati, ma il calcio è malato dall'alto... Napoli? Lasciamoli allenare tranquilli. Su Hamsik..."

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto a margine della presentazione del "Codice di giustizia sportiva FIGC"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto a margine della presentazione del "Codice di giustizia sportiva FIGC" edito da Giuffrè Francis Lefebvre: Queste le sue dichiarazioni ai cronisti presenti, tra cui TMW: "Il Governo è sempre stato assente, benché il nostro gettito fiscale sia importantissimo. Una volta c'erano gli schiavi, ma voi credete non ci siano più? Siamo tutti ancora schiavi. Schiavi di una situazione non piacevole. In casa, in ufficio, nella vita comune, nel non essere protetti in maniera fantastica, nel non essere pensionati felici. Molta gente soffre, non riesce ad arrivare a fine mese e questa è una storia che è peggiorata ma che è sempre esistita. Qual è la panacea per far star calmi e buoni tutti? Il calcio. Lo Stato non è stupido e lo sa, però lo ignora. Non è stupido. Altrimenti dovrebbe fare in modo che le Leggi sulla modernizzazione del calcio si realizzassero in cinque minuti perché ci vogliono cinque minuti per cambiare il calcio, visto che è malato ovunque. I conti non tornano".

Che idea s'è fatto della vicenda Juventus?

"Non ne parlo. Ci penseranno i Magistrati, non è compito mio. Mi dispiace che il calcio, ma non è solo un problema italiano, non sia portatore sempre dei valori che dovrebbero essere di esempio per le nuove generazioni".

Può esserci una nuova Calciopoli?

"Non sta a me, ripeto, stabilirlo".