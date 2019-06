ADL: "L'Inter voleva smantellarmi la squadra, ma non vendo i migliori! Sarri-Juve? La vivo con distacco. Ecco cosa ci serve. Su Icardi..."

Mai banale, con tanti temi sul tavolo, con grande franchezza. Aurelio De Laurentiis parte da Ancelotti, ma parla anche di mercato, di attacco, della prossima stagione. E lo fa ai microfoni dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il lavoro di Ancelotti è stato ottimo e i risultati lo confermano. Tornassi indietro, sceglierei assolutamente ancora Ancelotti come tecnico. Con lui abbiamo altri due anni di contratto e siamo l'unico club italiano che non è alle prese con una rivoluzione interna. Questo ci permetterà di fare le cose per bene e di costruire una squadra ancora più forte di quella che abbiamo".

SARRI E LA JUVE - "Sono assolutamente distaccato da questa vicenda. Penso che, compiuti diciotto anni, il raggiungimento della maggiore età consenta a ognuno di assumersi la responsabilità delle proprio azioni, tutto qua".

MERCATO - "Prima di tutto bisogna sottolineare che l'estate è lunghissima e che tante cose possono succedere da qui al 2 settembre. Siamo appena a inizio giugno... Prima di comprare qualcuno ci dovranno essere delle cessioni perché una rosa deve essere equilibrata e avere il giusto numero di elementi. E' inoltre indispensabile non dimenticarsi due aspetti. Il primo: il Napoli ha un patrimonio notevole di calciatori che nell'ultima stagione sono stati in prestito in altre squadre come ad esempio Sepe, Grassi e Inglese che abbiamo mandato a Parma. Il secondo: abbiamo già acquistato Di Lorenzo, un elemento che ci piaceva da tempo e abbiamo fatto un ottimo lavoro. Siamo convinti che anche con noi mostrerà il suo valore".

ATTACCANTE? - "Ne abbiamo a iosa e prima di comprarne altri dobbiamo capire chi sarà in uscita. Quando mi sono confrontato con i miei collaboratori abbiamo stabilito che la squadra ha bisogno di un attaccante, di un terzino destro che però abbiamo già acquistato, e di un terzino sinistro, qualora uno dei nostri dovesse partire. Altrimenti in quest'ultimo ruolo siamo a posto visto che Ghoulam ha dimostrato di stare bene e facendo la preparazione estiva migliorerà ancora. Lozano? Gli attaccanti validi sul mercato li conoscono tutti e noi restiamo come falchi in attesa delle migliori opportunità".

ICARDI E ASSE CON L'INTER - "Icardi l'abbiamo trattato tre anni fa, mentre adesso mi dicono i miei collaboratori che sia l'Inter a volermi smantellare la squadra e che ci avrebbe chiesto i giocatori più forti che abbiamo. Io però non ho intenzione di venderli. Se volevano Insigne o Zielinski? Insigne è un calciatore che potrebbe giocare in qualsiasi grande squadra europea, ma per il momento è del Napoli e siamo felici. I nostri campioni non non sono in vendita a meno che non ne compriamo qualcuno che riteniamo più forte. Tanti ce li chiedono, ma le cose stanno come vi ho detto".