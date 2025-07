Il Napoli torna su Adeyemi? Tmw: "Presto nuovi contatti, pronti 40mln"

Per il ruolo di esterno offensivo, dopo che Ndoye è andato in Premier League al Nottingham Forest e con Sterling e Grealish piste affascinanti ma allo stesso tempo complesse per l'elevato ingaggio di entrambi, il mirino del Napoli sembra essere puntato sempre in Germania, sempre su Karim Adeyemi. Come a gennaio. Il giocatore del Borussia Dortmund è uno dei profili più ricercati - in inverno corte serrata prima del no del giocatore - ed è in prima fila per rinforzare il pacchetto avanzato.

Secondo quanto raccolto da Tmw, i campioni d'Italia faranno un nuovo tentativo per il giocatore della formazione tedesca che però ha fatto sapere di essere felice nella sua squadra e che dunque difficilmente lascerà la Germania questa estate. Nel mercato, però, tutto è possibile. Il Napoli però non vuole darsi per vinto e per questo è pronto a tentare una nuova offensiva in attesa di eventuali risposte. E' previsto infatti, si legge, un nuovo sondaggio per l'attaccante preparando una proposta da circa 40 milioni. Chissà che questo non possa far vacillare il club tedesco e aprire una trattativa per dare a mister Conte un altro giocatore di valore. Curiosità: Adeyemi era anche il nome proposto da ChatGPT come rinforzo ideale a sinistra per il club azzurro.