Prima pagina Il Mattino: "Da Dimaro a Castel di Sangro, che carica! Si stringe per Juanlu"

Il quotidiano Il Mattino apre il giornale in prima pagina con la frase: "Montagne verdi cuore azzurro" a testimoniare come sia a Dimaro che ha Castel di Sangro ci sia stata fin da subito una grande affluenza di tifosi. Non solo il ritiro in Abruzzo, ma anche il mercato in taglio alto: "Si stringe per Juanlu" il terzino del Siviglia che il Napoli segue da tanto e ora proverà definitivamente ad andare in porto con l'affare.