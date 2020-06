ADL suona la carica Champions: "Ci proviamo, quarto posto cambierebbe scenari futuri..."

Un Napoli che sogna ancora la qualificazione alla prossima Champions League. Ne ha parlato, ai microfoni del Corriere dello Sport, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, che dopo la vittoria della Coppa Italia non esclude nessuno scenario in campionato. Così i presidente parla del possibile piazzamento al quarto posto.

"Non è semplice, non è impossibile. La distanza è notevole ma il Napoli che ha vinto la Coppa Italia ha battuto nell’ordine Lazio, Inter e Juventus. Ci proviamo, anche perché il quarto posto cambierebbe pure gli scenari futuri. Non sappiamo quale sarà il contesto economico nel quale andranno inserite eventuali cessioni, né i parametri che la tendenza del mercato imporrà per gli acquisti. Contare sui diritti Champions ti toglie questa ansia da dosso".

