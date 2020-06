ADL chiarisce: "Discorso? Promesso che pagherò stipendio di marzo bloccato dalle norme"

Nel corso di un'intervista al Corriere dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis è stato interrogato anche sul contenuto del discorso al centro del campo con Gattuso e che non dovrebbe riguardare le multe ma la mensilità bloccata: "Potrei tacere, visto che non l'avete registrato. Non ho fatto nulla di eclatante, ho solo ribadito che manterrò la promessa: pagare lo stipendio di marzo, bloccato ancora da norme vincolanti e da accordi generali da trovare. E poi penserò a qualcosa di simbolico, che resti come ricordo".