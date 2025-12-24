ADL vuole blindare Conte fino al 2029: la reazione del tecnico

vedi letture

Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis vivono un momento di grandissima sintonia, in campo e fuori. Ne scrive l'edizione odierna di Repubblica: "Ora il progetto di De Laurentiis è aprire un ciclo con l’amico Antonio, fino alla naturale scadenza (giugno 2027) del contratto attuale e magari più a lungo, tant’è che nelle grandi manovre del presidente è già pronta l’offerta di rinnovo per il tecnico. Altro che “pec”, divorzi o storie tese.

Per questo De Laurentiis proverà a blindare l’allenatore con un altro biennale, fino al 2029. E anche dal tecnico stanno arrivando segnali di apertura verso il suo presidente, dopo le divergenze della scorsa stagione e i dubbi legati alla mancanza di un centro sportivo all’altezza. È tornato il sereno e nel futuro della coppia si intravedono altri successi, per questo l’ipotesi di un contratto più lungo stuzzica entrambi.