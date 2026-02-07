Ufficiale Genoa-Napoli, annunciate le formazioni: le scelte di De Rossi e Conte

Sono ufficiali le formazioni di Genoa-Napoli, anticipo delle 18 della 24ª giornata di Serie A. Antonio Conte recupera Amir Rrahmani e lo schiera da braccetto di destra della difesa a tre al posto dell'infortunato Di Lorenzo. Insieme al kosovaro giocano davanti a Meret, Buongiorno e Juan Jesus. Nessuna novità a centrocampo con la coppia Lobotka-McTominay e sulle fasce Gutierrez di nuovo a destra e Spinazzola a sinistra. Confermato anche l'attacco con Hojlund supportato da Vergara ed Elmas.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Ellertsson, Frendrup, Martín; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Lukaku, Olivera, Giovane, Alisson, Beukema, Prisco, De Chiara. All. Conte