Meret a DAZN: "Qui campo ostico. Abituato all'alternanza. Su Rrahmani..."
Nel pre-partita di Genoa-Napoli, il portiere azzurro Alex Meret è intervenuto ai microfoni di DAZN.
Da dove si riparte dopo la vittoria con la Fiorentina? "Dall'atteggiamento messo nell'ultima partita, la voglia di riscattarci da questi risultati negativi in trasferta. Genova è un campo ostico, loro sono in fiducia, hanno bisogno di punti per la salvezza. Ma l'abbiamo preparata bgene. Siamo pronti, vogliamo portare a casa i tre punti".
Come vivi l'alteranza con Milinkovic-Savic? "Sono tanti anni che sono qua. Ho già vissuto questi momenti di alternanza. Sono abiutuato, lavoro tuti i giorni per farmi trovarmi pronto, poi sarà il mister a decidere. Mi sento bene e farò di tutto per guadagnarmi il posto".
Sul rientro di Rrhamanii: "E' un grande rientro per noi, ha sempre dimostrato di essere un grandissimo giocatore. Fortunatamente è rientrato, vista anche l'emergenza che abbiamo. Sicuramente ci aiuterà con le sue prestazioni, è importante per noi".
