Ag. Caprile: "Cagliari? Scelta di pancia, vuole giocare di più! Tiferà per lo scudetto a Napoli"

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto l’agente di Elia Caprile, Graziano Battistini, in merito al passaggio al Cagliari del calciatore in forma di prestito con diritto di riscatto.

"Mi sembra giusto che Caprile provi ad avere questa possibilità, poi quello che succederà in futuro nessuno può saperlo, perché non abbiamo la sfera magica. È stata fatta una riflessione dal calciatore e dal Napoli legata al futuro prossimo di Caprile: bisogna fermarsi a questa logica. Elia ha sempre rispettato mister Conte per le scelte sul campo e quando è stato il suo momento di prendere una scelta, l’ha fatto.

Diritto di riscatto? Credo che sia normale che un club importante come il Cagliari voglia provare a prendersi il diritto di valorizzare il giocatore ed eventualmente riscattarlo, pagando comunque dei soldi importanti. Nicola l’ha conosciuto ad Empoli, l’ha voluto ed anche Elia ha voluto fare questa scelta, rimettendosi in gioco. Si è trovato bene a Napoli con tutti, si è integrato perfettamente e parla a meraviglia sia del tecnico che dei compagni. Si è legato tanto al gruppo e alla città e tifa Napoli per la corsa scudetto senza ombra di dubbio. È chiaro che dispiace sul momento fare una scelta, solo il tempo ci dirà se definitiva rispetto al Napoli. Però le scelte devono essere fatte perché Elia è un professionista e quindi deve pensare a ciò che vuole affrontare: di pancia si è sentito di rimettersi in gioco per avere più possibilità di giocare con continuità.

Dove può arrivare Elia? Intanto a Cagliari, sperando che dia un contributo al gruppo ed alla squadra per raggiungere i propri obiettivi. Poi dove può arrivare dipende da tante dinamiche e situazioni.

Scudetto? L’Inter resta la squadra da battere, il Napoli ha tutto per poter compiere l’impresa perché sta dimostrando di essere una corazzata con un’identità ben precisa e che sa quello che vuole con qualità individuali importanti. È bella questa lotta, anche con l’Atalanta, strutturata per fare un miracolo sportivo".