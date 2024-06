Video Ag. Di Lorenzo: “Non abbiamo parlato di lui, vuole serenità. Su Folorunsho e Rui…”

vedi letture

L’agente Mario Giuffredi ha parlato ai cronisti presenti, tra cui i colleghi di Sportitalia, a margine del summit andato in scena oggi al Britannique Hotel

L’agente Mario Giuffredi ha parlato ai cronisti presenti, tra cui i colleghi di Sportitalia, a margine del summit andato in scena oggi al Britannique Hotel per discutere del futuro di Giovanni Di Lorenzo: “Abbiamo parlato solo di Folorunsho e abbiamo quasi trovato l’accordo. Per quanto riguarda Di Lorenzo preferisco non parlare proprio perchè il ragazzo è agli Europei, vuole stare sereno e loro sanno il mio pensiero qual è.

Cinque anni di contratto per Folorunsho? Sì.

Gaetano? Ne parliamo dopo il ritiro.

Mario Rui? Vediamo dopo il ritiro anche per lui.

Politano resta? Rimane”.