Aia, Rocchi: "Dobbiamo fare meno errori, ma serve rispetto e tolleranza altrimenti clima si incendia"

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 07:56 In primo piano

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri, parla al Corriere dello Sport. La sua è una risposta alle parole di Conte e Nani nell'ultimo week-end anche se i due non vengono mai nominati. Un discorso generale, dunque, ma con riferimento alle polemiche dell'ultima giornata di campionato.

"Prima di tutto dobbiamo fare noi meno errori, di sicuro. Dall’altra parte, cerchiamo di essere più riflessivi, serve rispetto. Chiedo di essere il più tolleranti possibile perché se non porti rispetto il clima si incendia. Non posso mica fare ogni volta una conferenza e dire: a te questo, a te questo.. Se poi uno incappa in un errore chiaro, lo diciamo noi la sera (a Open VAR su DAZN, ndi) che è un errore".