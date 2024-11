Ds Udinese furioso: “Il VAR dov’era sul rigore? Oggi Di Bello… solo la prestazione! Lettera scuse? Un libro!”

Nel post-partita di Atalanta-Udinese ai microfoni di DAZN, il group technical director dell'Udinese Gianluca Nani ha protestato: "L’altra volta sono stato rimproverato dai miei colleghi perché ho parlato male degli arbitri, perché parlai con educazione senza aver paura. Oggi dalla tribuna ho visto il rigore non dato: l’arbitro era coperto ma il VAR?".

Prosegue, tornando su una recente sfida anch'essa segnata da episodi: "Era bravissimo e contro il Milan trovò un gol annullato per un millimetro, mentre oggi non si vede un rigore. Siamo stati sfortunati, se mi chiedete sul gol annullato passiamo polemiche. Sono episodi importanti per la regolarità del campionato, non si vede niente rivedendo le immagini. Scuse al Milan? Mi aspetto un libro per noi. Se mi dovesse arrivare vengo e ve lo dico. ‘Di Bello’ c’è stata sola la prestazione, resto un po’ meno (riferendosi all’arbitro ndr). Io spero di non venire più ma continuerò a farlo se ci saranno certi episodi. Complimenti alla nostra squadra, non abbiamo chiuso la partita ma abbiamo fatto bene. Meritavamo un risultato diverso contro una grande squadra".