Al 99% sarà il prossimo tecnico del Napoli: il gioco delle percentuali in picchiata

Che belle le percentuali, che cambiano con la stessa velocità delle azioni in borsa. Nomi che girano, sicurezze che svaniscono come il sole all’orizzonte, inversioni a U più selvagge di un rally di montagna. È il bello ed il brutto del calciomercato, che accende speranza, infiamma entusiasmi, ma cade a volte nelle trappole della soffiata sbagliata o della necessità di dover sfornare ogni giorno notizie come fossero rosette di pane.

“Al 99% sarà il nuovo tecnico del Napoli” è una frase che è stata poi accostata da nomi differenti, l’ultimo in ordine di tempo era stato Luciano Spalletti che aveva già praticamente preso le chiavi di Castel Volturno. Poi, però, la svolta. Ora Luciano è defilato, c’è Max ed eventualmente Galtier.

Tutto divertente, con una sola certezza: che di certezze ancora non ne ha nessuno. Ed il motivo è molto semplice, conseguenza logica di un aspetto non certo secondario: bisognerà capire se il Napoli riuscirà a completare l’ultimo sforzo per andare in Champions League.

Da quel passaggio, fondamentale per fare un certo tipo di progetto e dunque scegliere un certo tipo di allenatore invece che un altro, passeranno le scelte prossime di Aurelio De Laurentiis. La rincorsa alla notizia non si placa certo dinanzi a certe evidenze, perché le indiscrezioni filtrano, fanno giri immensi e poi ritornano. Come certi amori. Che poi si rivelano delle sole. È il bello del mettersi in gioco. Non c’è sconfitta se non giochi. Resistiamo qualche giorno, poi tutto sarà più chiaro. Con un solo punto fisso: nella testa deve esserci solo la gara con l’Hellas. Occhio alle trappole.