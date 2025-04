Ammutinamento 2019, Hysaj perde ricorso in Cassazione: dovrà pagare 40mila euro ad ADL

Questa la notizia riportata dall'edizione odierna del Corriere dello Sport sui noti fatti del 2019

La Cassazione ha scritto la parola fine sull’ammutinamento che il 5 novembre del 2019 spaccò lo spogliatoio del Napoli, condannando l’ex Hysaj (oggi alla Lazio) a pagare 40 mila euro di multa più le spese processuali. Questa la notizia riportata dall'edizione odierna del Corriere dello Sport sui noti fatti del 2019, quando sulla panchina del Napoli c'era Carlo Ancelotti.

"Ci sono voluti cinque anni e mezzo e tre gradi di giudizio per affermare - in via definitiva - che i calciatori non potevano disertare il ritiro disposto dalla società dopo il pareggio in Champions contro il Salisburgo. Il Napoli sanzionò i ribelli, tra le contestazioni di diversi calciatori come Insigne e Mertens. In seguito alla decisione del Collegio Arbitrale (novembre 2021) quasi tutti scesero a patti con la società di De Laurentiis. Non il terzino albanese, che presentò prima un ricorso al Tribunale di Napoli e poi alla Cassazione" spiega il quotidiano.