Ultim'ora Ag. Gutierrez: "Non c'è accordo totale! Contatti in corso tra Napoli e Girona"

Il Napoli si è avvicinato a Miguel Gutierrez del Girona. Ne ha parlato, Manuel Garcia Quilon, nuovo agente dell'esterno spagnolo, che ha rilasciato un’intervista esclusiva a Kisskissnapoli.it: “Trattativa Napoli-Girona per Gutierrez? Le parti si stanno parlando, ma ci sono anche altri club sul calciatore. L’accordo totale ancora non c’è”.

Gutiérrez, scuola Real Madrid, gioca nel Girona dal 2022: ha collezionato in tre stagioni 99 presenze con 6 gol e diversi assist. Nell'ultima stagione 29 partite in Liga e 6 in Champions con anche una rete in Europa. Lo spagnolo, anni 24, è un esterno sinistro puro, principalmente terzino, che agisce però anche come centrocampista in caso di necessità. Ha doti tecniche, dribbling, buon cross, corsa, resistenza. Una buona falcata. Un esterno completo che era nel mirino del Napoli già da tempo. Ora il suo nome è tornato in auge. Il club azzurro lavora per chiudere subito.