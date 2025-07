Gutiérrez-Napoli, accordo vicino con il Girona! Cifre e dettagli dell’operazione

Miguel Gutiérrez è il giocatore più chiacchierato nelle ultime ore in ottica Napoli. Il club azzurro è più di un anno che lo segue ed è convinto delle sue qualità. E’ un profilo che piace sia alla parte sportiva che ad Antonio Conte, che ha dato ha dato l’ok alla dirigenza per procedere. Napoli e Girona sono praticamente d’accordo, mancano pochissimi dettagli, riferisce su YouTube l’esperto di mercato Matteo Moretto.

Operazione complessiva da 20 milioni di euro. Sull’esterno c’era anche il Marsiglia, ma nelle ultime ore l’accelerata del Napoli ha sbaragliato la concorrenza. Gli azzurri hanno proposto a Miguel Gutierrez un contratto di 5 anni a 2 milioni a stagione netti a salire. L’ultimo anno arriverebbe a superare i 2,5 milioni di euro. Con il giocatore mancano ancora alcuni accordi visto che ha cambiato agente di recente. Rispetto a un mese fa ora è gestito da Manuel Garcia Quilon, un procuratore storico in Spagna e con diversi trascorsi in passato con il Napoli. Già domani possono arrivare novità importanti.

Gutiérrez, scuola Real Madrid, gioca nel Girona dal 2022: ha collezionato in tre stagioni 99 presenze con 6 gol e diversi assist. Nell'ultima stagione 29 partite in Liga e 6 in Champions con anche una rete in Europa. Lo spagnolo, anni 24, è un esterno sinistro puro, principalmente terzino, che agisce però anche come centrocampista in caso di necessità. Ha doti tecniche, dribbling, buon cross, corsa, resistenza. Una buona falcata. Un esterno completo che era nel mirino del Napoli già da tempo. Ora il suo nome è tornato in auge. Il club azzurro lavora per chiudere subito.