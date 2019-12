Ancelotti saluta sui social: "Grazie ADL per questa grande esperienza in una città meravigliosa"

Dopo il saluto di Davide e Katia Ancelotti, arriva anche quello di papà Carlo tramite i social. L'ex allenatore del Napoli ha voluto salutare con un post sul suo profilo Instagram, scatenando i commenti di ringraziamento di migliaia di tifosi azzurri. Questo il messaggio di Carlo Ancelotti, correlato alla foto dell'abbraccio del gruppo al gol-vittoria di Salisburgo: "Tutti i miei ringraziamenti al club, ai suoi dipendenti, ai miei giocatori, al mio staff e al presidente per la opportunita’che mi e’stata data di vivere una grande esperienza in una città meravigliosa come Napoli. FORZA NAPOLI SEMPRE".