Anguissa è finalmente tornato: la notizia in vista di Verona-Napoli
Frank Zambo Anguissa punta alla convocazione per la gara di sabato a Verona. Potrebbe farcela, si vedrà da qui a sabato. Sarebbe nel caso un rientro prezioso per Conte e per il Napoli per un giocatore che è tanto mancato nel corso di questi mesi. Di sicuro Frank ora sta meglio e ieri è anche sceso in campo per 45' contro il Giugliano nell'allenamento congiunto a Castel Volturno. Indizio ulteriore sul fatto che il peggio sia per lui ormai alle spalle. Il suo rientro vorrebbe anche dire per il Napoli e per l'allenatore avere ora ancora più chance in termini di formazione per il reparto di centrocampo. Domani la rifinitura sarà in tal senso fondamentale.
ANGUISSA E L'INFORTUNIO: LA RICOSTRUZIONE
Ricordiamo che Anguissa è rimasto fermo per diversi mesi. Tutto era nato da una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra, infortunandosi con la nazionale camerunense a metà novembre 2025. Stop lungo ma rientro che si avvicinava a inizio 2026 prima di un nuovo stop, stavolta per problemi alla schiena. Ma il peggio ora sembra per lui essere alle spalle e dunque Anguissa si prepara al rientro in campo dopo essere già rientrato in gruppo nei giorni scorsi. Una pedina fondamentale a disposizione di Conte.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
