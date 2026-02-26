Alisson show: il Napoli ha già preso una decisione per l'estate

Gol alla Roma, serpentine e numeri con l'Atalanta. Alisson Santos, anni 23, ha già convinto tutto e a fine stagione verrà riscattato dal club azzurro. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in un giudizio che sembra ormai già definitivo su un giocatore che ha impiegato davvero poco tempo a convincere tutti e a imporsi diventando riferimento a sinistra laddove da tempo mancava uno anche solo simile a Kvaratskhelia. Tra l'altro anche uno dei pochi attaccanti in grado di segnare oltre a Hojlund nell'ultimo periodo a Napoli.

L'INTUIZIONE DEL NAPOLI A GENNAIO

Conte e Manna non hanno avuto dubbi a gennaio: cercavano un giocatore così, scattante ed esuberante. Quasi sfrontato, di personalità. E in poche settimane sono già tutti pazzi di lui. Il Napoli eserciterà il diritto di riscatto, perché 16,5 milioni sono nulla rispetto al potenziale dimostrato dal brasiliano. Un colpo importante, che ha ridato al Napoli imprevedibilità offensiva e al Maradona un nuovo idolo. Che deve lavorare e migliorare, con umiltà e senza voler per forza strafare per dimostrare. Il giocatore ha già firmato un contratto fino al 2031. Oltre ai 3,5 milioni per il prestito oneroso, con il riscatto l'affare complessivo si aggirerà attorno ai 20 milioni. Una cifra anche bassa se paragnata a quelle dell'ultimo mercato o ai prezzi medi in giro per i giocatori.