Infortunio McTominay, la decisione di Conte in vista di Verona-Napoli

vedi letture

Scott McTominay non ci sarà sabato a Verona. Il giocatore del Napoli sarà dunque costretto a saltare la sua quarta partita di fila per infortunio. Non era presente, ieri, nell’allenamento congiunto contro il Giugliano e non riuscirà a rientrare per la sfida del Bentegodi. Per ora da quando manca il Napoli non ha mai vinto. Roma, Como e poi Atalanta domenica. Ultima vittoria proprio a Marassi, segnò anche lui prima dello stop per infortunio e il cambio di Conte all'intervallo.

DA QUANTO TEMPO E' FERMO MCT

Il Corriere dello Sport oggi in edicola scrive che l’infiammazione tendinea, quella che è tornata a infastidirlo il 7 febbraio a Marassi contro il Genoa costringendo Conte al cambio all’intervallo, non è ancora del tutto svanita. Un problema che ogni tanto ritorna. McT adesso proverà a tornare per la prossima dopo Verona, ovvero la sfida in casa, al Maradona, in programma nel weekend del 7-8 marzo contro il Torino (attesa per la data ufficiale). Un’altra settimana di tempo a disposizione per lavorare a Castel Volturno avvicinandosi al rientro in gruppo e dunque in campo. Si procede come sempre con grande cautela senza forzare i tempi. Giorno dopo giorno si valuterà lo stato dell’infiammazione.