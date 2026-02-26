Quando torna De Bruyne? Presto in campo anche lui: la data

Sta per tornare Anguissa, ma non solo. A breve toccherà anche a Kevin De Bruyne testare le proprie condizioni in vista della prima convocazione: KDB, assente dal 25 ottobre e reduce da un intervento al bicipite femorale della coscia destra, ha messo il Torino nel mirino. Lo rivela il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il quotidiano spiega che l'allenamento congiunto di metà settimana ormai è abitudine diffusa e in futuro toccherà anche all'ex City tornare in campo.

RIGORE ALL'INTER, INFORTUNIO E OPERAZIONE

Ricordiamo che De Bruyne si era infortunato contro l'Inter calciando e segnando un rigore al Maradona il 25 ottobre. Gli esami avevano svelato l'entità del problema: lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. La scelta è stata quella dell'operazione. Il 29 ottobre dal chirurgo di fiducia Lieven Maesschalck l'intervento è perfettamente riuscito. Il giocatore ha svolto la prima parte di recupero, quello riabilitativo, in Belgio. Da lunedì è a Castel Volturno per la riatletizzazione. Tempi di recupero, marzo, rispettati. Il rientro dunque per lui si avvicina.

