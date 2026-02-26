Calciomercato Napoli: già pronti 60mln per il doppio colpo in attacco

Il Napoli ha le idee chiare in vista del futuro. Ci sono giocatori che già hanno convinto e che il club vuole blindare. Si tratta di Hojlund e di Alisson Santos. Due giocatori arrivati in azzurro con la formula del prestito oneroso e che a fine stagione potranno essere riscattati. Storie diverse, le loro, e anche formule differenti. Ma destino incrociato. Sono entrambi ancora relativamente giovane, anni 23, e rappresentano il futuro del club. Ecco perché il Napoli non vuole farseli sfuggire.

LA STORIA DI HOJLUND E ALISSON

Hojlund è arrivato dallo United a fine estate dopo l'infortunio di Lukaku. Prestito oneroso a 6 milioni, riscatto obbligatorio a 44 in caso di Champions. A prescindere dal piazzamento finale in classifica, il club azzurro ha tutta l'intenzione di acquistare Rasmsu che ha convinto tutti a suon di gol e soprattutto di movimenti utili alla squadra. Ha avuto una crescita evidente con Conte e il Napoli lo riscatterà senza problemi. Alisson Santos è arrivato a gennaio dallo Sporting per 3,5 milioni di prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 16. E' bastato il gol alla Roma e la prova convincente di Bergamo - riportava questa mattina La Gazzetta dello Sport - per convincere il Napoli a riscattarlo a fine stagione. Insomma, con una somma di 60 milioni il Napoli blinderà i suoi gioielli dell'attacco.