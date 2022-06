Ansia Olivera, infortunio al ginocchio per il neo azzurro: il terzino esce dal campo in lacrime

Mathias Olivera, neo acquisto del Napoli, la lasciato il campo al 37' di Uruguay-Panama per un infortunio al ginocchio sinistro.

Mathias Olivera, neo acquisto del Napoli, la lasciato il campo al 37' di Uruguay-Panama per un infortunio al ginocchio sinistro. Il terzino sinistro uruguayano dopo un forte contrasto con l'attaccante panamense Ronaldo Cordoba ha urlato dal dolore ed è stato costretto ad abbandonare il campo piangendo, sostituito da Vina. Sono attese novità sulle condizioni del prossimo azzurro per le prossime ore. La gara è stata poi vinta 5-0 dalla nazionale uruguayana, in rete anche Cavani con una doppietta.