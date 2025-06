Ufficiale Apertura 3° anello al Maradona: approvata la delibera in Consiglio Comunale

Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il restyling dello Stadio Diego Armando Maradona, che dovrà subire dei lavori di ristrutturazione per avere l'idoneità a partecipare a Euro 2032. Nella giornata di oggi, il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato la delibera per l'apertura del terzo anello che è chiuso da ormai 20 anni, che permetterà quindi di aumentare la capienza dell'arena di Fuorigrotta. Questo è quanto si apprende dalla proposta (approvata) di seguito:

"Proposta di emendamento alla Deliberazione di G.C. n. 179 del 29/04/2025 "Proposta al Consiglio - Approvazione modifiche e integrazioni al Documento Unico di Programmazione - DUP 2025/2027". Premesso che lo Stadio D. A. Maradona di Napoli è uno degli stadi più famosi del mondo, per l'enorme numero di tifosi del Napoli, anche all'estero, ma soprattutto perché è lo stadio dove ha giocato e vinto due scudetti Diego Armando Maradona. In pratica, un luogo iconico che richiama un gran numero di tifosi, tanto da saturare velocemente tutti i posti disponibili ad ogni partita.

Considerato che il terzo anello è chiuso dal 2004 in seguito a fastidiose vibrazioni. Tecniche e tecnologie disponibili ed utilizzate in altri casi possono rendere agibile e pienamente fruibile il terzo anello aumentando la capienza dello stadio, attesa la crescente domanda da parte dei tifosi. Tanto premesso e considerato, letta la Deliberazione indicata in epigrafe, ai sensi dell'art. 44 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si propone di emendare la Sezione Operativa, Parte I, del Documento Unico di Programmazione 2025-2027 - Capitolo B.4, Missione 06 - Politiche Giovanili - Sport e Tempo Libero - Programma 01 Sport e Tempo Libero - Struttura di I livello interessata: Area Tecnica Patrimonio, come segue:

Sostituire il secondo obiettivo dell'anno 2025: "Predisposizione e approvazione del piano di monitoraggio della struttura di copertura dello stadio "D. A. Maradona" con il testo così riformulato: "Predisposizione e approvazione del piano di monitoraggio della struttura di copertura e del terzo anello dello stadio D.A. Maradona; progettazione e realizzazione degli interventi per la piena fruizione del terzo anello". Il Presidente Gaetano Simeone".