De Bruyne-Napoli, blitz della moglie oggi in città: il motivo

La moglie di Kevin De Bruyne anticipa il marito: Michele Lacroix è già a Napoli. Il motivo lo ha svelato la redazione di Sky Sport. Domani il giocatore svolgerà le visite mediche a Villa Stuart prima della firma sul contratto. "La signora dovrebbe essere oggi in città per un blitz di pochissime ore. La casa a Posillipo è pronta, sarà per loro molto riservata.

La sua, quella di Kdb, è stata una scelta di vita ma anche calcistica. Il ds Manna ha puntato sul progetto con uno scudetto sul petto da difendere ma anche a petto in fuori per la Champions", le parole dell'inviato Francesco Modugno. "La trattativa è stata lunga, estenuante, sul filo, fino all'ultimo c'è stato qualcosa su cui ansimare ma ormai è fatta".