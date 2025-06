Rai - Gattuso nuovo ct Italia, ci siamo! Buffon decisivo: si aspetta ok di Gravina

Ciro Venerato, giornalista, esperto di mercato, ai microfoni della Rai aggiorna la situazione relativa alla panchina della nazionale italiana: "Ci arrivano nuove conferme sulla notizia data ieri. Rino Gattuso sempre più vicino alla nazionale italiana. Stamattina nuova call con Gigi Buffon per definire altri dettagli. L'ex tecnico del Napoli ora è in attesa di una convocazione ufficiale dalla Figc per firmare il contratto fino al 2026.

Non sarà un problema la cifra. Rino ha l'azzurro nel cuore e non aspetta altro che iniziare questa difficile ma prestigiosa avventura insieme all'inseparabile Gigi Riccio. Poche ore (al massimo domani mattina) e sapremo. La scelta sembra fatta. Ma ovviamente l'ultima parola spetta a Gabriele Gravina. Buffon grande elettore di ringhio. Un endorsement non da poco".