Nusa-Napoli, Sky: contatti vivi. In difesa Scalvini quasi impossibile, le alternative

vedi letture

Nel corso di ‘Calciomercato l’Originale’, il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha parlato delle trattative del Napoli: "Il Napoli continua a lavorare per un difensore importante. Resta vivo il nome di Beukema, il sogno sarebbe Scalvini, ma l’Atalanta non vuole cederlo, quindi missione quasi impossibile. Teniamo vivo anche il nome di Chalobah del Chelsea, che è un altro giocatore che piace molto a Giovanni Manna.

Per l’esterno in attacco, vivi i contatti per Nusa, giustiziere dell’Italia con la maglia della Norvegia. Attaccante del Lipsia che il Napoli aveva già trattato l’anno scorso e sta riprovando anche in questa sessione di mercato. Vedremo se il prescelto sarà lui in una lunga lista di esterni per sostituire Kvara, che a gennaio è andato via”.