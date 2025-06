ADL a Napoli venerdì: evento ed intervista one to one al teatro Bellini

Il presidente Aurelio De Laurentiis sarà a Napoli venerdì mattina per partecipare ad un importante evento al Teatro Bellini. Ecco quanto riportato da Cinecittanews: "Un confronto strategico sul futuro culturale del Paese andrà in scena a Napoli il prossimo 13 giugno, nella cornice del Teatro Bellini, in occasione della nuova edizione degli Stati Generali della Cultura 2025, organizzata da II Sole 24 Ore sostenuto da Regione Campania attraverso Scabec Spa (fondi Coesione Italia 21-27).

Titolo dell'edizione 2025: "La grande bellezza per lo sviluppo dell'Italia". L'evento, che si potrà seguire sia in presenza che in streaming, riunirà esponenti di primo piano del mondo istituzionale, culturale, accademico e dello spettacolo per esplorare il ruolo strategico della cultura come motore di sviluppo economico, coesione sociale e posizionamento internazionale del Paese. L'appuntamento coincide con l'inizio degli "Stati Generali della Cultura della Campania 2025", che proseguono il 14 giugno con un confronto sulle priorità e le strategie per rafforzare il sistema culturale, valorizzare i patrimoni e affrontare le sfide del futuro, dal digitale al turismo.

I lavori si apriranno alle 9.30 con i saluti istituzionali di Luigi Grispello, Presidente Agis Campania, Rosita Marchese, Presidente Accademia di Belle Arti di Napoli, e Fabio Tamburini, Direttore de II Sole 24 Ore. La giornata sarà condotta da Daniele Bellasio, Vicedirettore de II Sole 24 Ore, che modererà anche gli interventi successivi. In particolare alle 10,30 circa ci sarà spazio per il grande schermo con un'intervista one-to-one ad Aurelio De Laurentiis, produttore cinematografico, presidente Filmauro, per approfondire il ruolo strategico del cinema e delle serie TV nella promozione culturale e turistica del Paese.

Seguirà poi, dalle 11, il dibattito su cinema e audiovisivo come strumenti di promozione internazionale dell'Italia, con la tavola rotonda "Ciak, si promuove l'Italia!", a cui parteciperanno Francesca Medolago Albani, Direttrice Sviluppo Strategico, Relazioni Esterne e Formazione di ANICA, e Antonio Parlati, Direttore del Centro di produzione RAI Napoli. L'edizione 2025 degli Stati Generali della Cultura si amplia con un tour nazionale articolato in quattro tappe, ciascuna ospitata in una città simbolo della ricchezza culturale italiana. Dopo Napoli, ci saranno gli appuntamenti di Firenze il 15 ottobre 2025 al Teatrino Lorenese, Palermo il 27 ottobre 2025, e Torino il 4 novembre 2025".