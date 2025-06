Focus Chi è Jesus Rodriguez, uno dei migliori U21 in Europa (che piace al Napoli)

È notizia degli ultimi giorni che il Napoli stia seguendo molto da vicino Jesus Rodriguez del Real Betis, per il ruolo di ala sinistra dove gli azzurri sono rimasti scoperti dopo la partenza di Khvicha Kvaratskhelia. L'operazione però risulta complicata: c'è da battere la concorrenza di diversi top club europei e sul talento spagnolo incombe una clausola rescissoria da 35 milioni di euro.

Non è un caso che si siano accesi i riflettori su Jesus Rodriguez alla sua prima stagione tra i professionisti. Con la maglia biancoverde quest'anno ha collezionato 32 presenze condite da 3 gol e 1 assist, un buon apporto considerando la giovane età, ma è un altro il dato che fa sfregare le mani a società come Napoli, Milan, Brighton e Aston Villa. Jesus Rodriguez ha una innata capacità di saltare l'avversario, nonostante i 185 centimetri d'altezza: un abbinamento atipico che risulta fatale per i difensori, che trovano difficoltà anche ad affrontarlo fisicamente.

Il gioiellino del Betis completa 2.43 dribbling per partita, un dato straordinario anche paragonato ai più grandi: per intenderci, in Serie A solo Nuno Tavares ha avuto una media migliore nella scorsa stagione. Invece rispetto a tutti i giocatori della Liga, Jesus Rodriguez è stato il decimo miglior dribblatore. Considerando gli Under 21, solo Antoniu e Lamine Yamal saltano più avversari nel campionato spagnolo; allargando il range agli Under 21 dei top-5 campionati europei, Rodriguez sarebbe comunque al nono posto.

Il dribbling non è l'unica arma nel repertorio di Jesus Rodriguez, che a 19 anni riesce già ad essere un punto di riferimento per la sua squadra. È infatti uno dei giocatori del Betis con più passaggi progressivi ricevuti: la squadra va il più possibile in verticale da lui, per permettergli di partire in conduzione. È il quinto Under 21 (top-5 campionati europei) per conduzioni in area di rigore, il 14esimo in Liga. Per fermarlo è comune che gli avversari ricorrano ad un fallo, succede più di tre volte a partita, in questo è persino secondo tra gli Under 21 (top-5 campionati europei) e terzo in Liga.

Quindi, lo spagnolo sa dribblare, condurre, far salire la squadra, ha struttura e velocità, ma è possibile che piaccia ad Antonio Conte anche per un altro motivo. Il lavoro difensivo richiesto ai suoi esterni offensivi è stato sotto gli occhi di tutti, Matteo Politano in particolare si è distinto proprio per le rincorse all'indietro e i recuperi nella propria metà campo, per cui è stato un punto fermo nel Napoli campione d'Italia. Ebbene, basti sapere che Jesus Rodriguez recupera più palloni di Politano (4.70 contro 3.05 per partita), vince più del doppio dei contrasti (1.13 contro 0.48) e fa più intercetti (0.48 contro 0.41). A onor del vero, Politano effettua più salvataggi, e va considerato il minor minutaggio dello spagnolo che può influenzare le statistiche verso l'alto. Ma l'analisi non ha l'obiettivo di dimostrare che Jesus Rodriguez sia più forte di Politano o che sicuramente farebbe bene in Serie A. Però, basandosi su quanto ha dimostrato nell'ultima stagione, potrebbe essere un grande acquisto soprattutto in prospettiva, funzionale per le richieste di Antonio Conte e che reintrodurrebbe in organico il fondamentale del dribbling, di cui il Napoli ha un disperato bisogno.