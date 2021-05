Aspettando Gattusot...

Il dramma dell’attesa, la coscienza che si perde alla ricerca di qualcosa che non arriverà mai. Sono passate ore, ma nulla è cambiato: la feroce attualità di quel Napoli-Verona rimugina nella memoria come un cattivo pensiero che sbraita, che non vuole lasciarsi vincere dalle sabbie mobili dell’oblio.

Il silenzio-assenso è una strada spesso abusata, per coltivare cospirazioni e teorie del complotto. La colpa del Napoli, in questa fuoriuscita incontrollata di retroscena e tentativi di trovare una spiegazione ad una domanda che non trova risposta: perché il Napoli di fatto ha praticamente scelto di non giocare la gara con l’Hellas? Quali sono stati i motivi del crollo emotivo, che tipo di avvicinamento c’è stato alla gara più importante della stagione?

Da domenica sera, nessuno ha avvertito la necessità di metterci la faccia e manco qualche polpastretllo per digitare un brevissimo messaggio sui social. Nessuno, nessuno ha avvertito il dovere di scrivere semplicemente ‘Scusateci’. In queste ore in cui si sono alternati i messaggi, anche piuttosto di circostanza, dei calciatori del per salutare #Gattuso: “Ciao mister, grazie a te e al tuo staff”. Niente di particolarmente emotivo, onestamente. Eppure, quando ormai sono passati cinque giorni dall’oscena prova col Verona, nessuno dei calciatori azzurri ha speso una parola per l’accaduto. Ancora una volta i tifosi lasciati soli, nella loro sofferenza. Questa è una sconfitta ben più pesante da digerire.

E si resta qui. In attesa di risposte. Di qualcuno che dica perché Demme è sparito dal campo, del motivo che ha portato a giocare il finale del match senza centrocampo, del silenzio improvviso dalla panchina durante il match. Aspettando risposte, che come Godot sembrano non arrivare mai…