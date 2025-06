Atletico Madrid forte su Lobotka: il play ha già parlato con Simeone

Non solo Anguissa. Anche il futuro di Stanislav Lobotka è in bilico. Il play slovacco, anni 30, vincitore come Frank di due scudetti con la maglia del Napoli, potrebbe partire in estate. Come ricorda il Corriere dello Sport oggi in edicola, nel suo contratto è stata inserita una clausola rescissoria da poco più di 25 milioni di euro e l’Atletico Madrid lo ha già avvicinato.

Anzi, Lobotka ha parlato con Diego Simeone a fine aprile, in occasione del viaggio napoletano del Cholo per assistere alla sfida contro il Torino (in veste di padre del Cholito, certo). Stanislav Lobotka ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della nazionale slovacca: "Io sto bene qui, ho un contratto, abbiamo vinto lo Scudetto e Conte è rimasto. Se dovessi andar via sarebbe solo per un posto migliore, il mercato è lungo".