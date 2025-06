ADL: “De Bruyne? Colpo nato 3 mesi fa. Un fuoriclasse in una squadra da potenziare”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi della SSCNapoli, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha parlato della trattativa per Kevin De Bruyne: "L'operazione è nata tre mesi fa ma non è la più importante mai fatta da me. De Bruyne è un fuoriclasse, lo sappiamo, con una certa età. Sappiamo perfettamente che è un tassello che viene messo in una squadra che dovrà essere potenziata perché avremo da affrontare quattro competizioni: campionato, Coppa Italia, Supercoppa e Champions. Quindi ci saranno parecchi acquisti. A noi piace lavorare bene e non ci piace lasciare nulla al caso. Nessuno si aspettava la conferma di Conte in modo così veloce, quindi state tranquilli...".

