Bonny accende un nuovo duello tra Napoli e Inter: Manna oggi incontra il Parma

Oggi alle 08:04

Uomo mercato ai piani alti della Serie A:Ange-Yoan Bonny piace molto al Napoli e anche all’Inter che sono pronte a sfidarsi per un attaccante giovane (ha 21 anni) che ha grandi mezzi fisici e un potenziale tutto da scoprire. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che racconta di un incontro tra Napoli e Parma in programma in giornata.

Il Napoli parlerà oggi con il Parma: il ds Manna e l’ad del club emiliano Cherubini si conoscono benissimo, hanno lavorato insieme alla Juve e sono legati da un rapporto profondo. Dicevamo: sia i campioni d’Italia, sia i nerazzurri sono posizionati sulle tracce del giovanotto francese e la richiesta di partenza del Parma è di 25 milioni di euro. Entrambi fanno molto sul serio, l’interesse è forte e concreto e di conseguenza misura l’intensità della sfida.