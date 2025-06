Tutto su Ndoye, Conte stravede per lo svizzero: due possibili contropartite

vedi letture

Il Napoli ha messo nel mirino l'esterno svizzero Dan Ndoye: è una precisa indicazione di Antonio Conte, che stravede per il talento 24enne. Lo spiega l'edizione odierna de Il Mattino, che ricorda come il Bologna valuti l’esterno svizzero 35 milioni di euro, ma i partenopei potrebbero inserire una contropartita tecnica: sul tavolo ci sono i nomi di Ngonge e Raspadori.

Nel frattempo, i contatti con l’entourage del giocatore hanno portato a un’intesa di massima. Dopo il colpo De Bruyne, per cui si attendono ormai soltanto le visite mediche e l'ufficialità, Ndoye potrebbe essere il prossimo rinforzo offensivo per la nuova era azzurra. Ricordiamo che il club l'aveva cercato anche a gennaio, ma lo svizzero aveva proseguito non interrompere a campionato in corso il suo percorso con il Bologna.