Sogno Gyokeres, ma per il nuovo centravanti occhio alla sopresa Sorloth

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 07:38 In primo piano

Il sogno per l'attacco del Napoli è Viktor Gyökeres, 27 anni oggi, svedese dello Sporting Lisbona che piace in Premier e all’Atletico Madrid. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che pensa però possa essere un altro il nome più raggiungibile nel ruolo di centravanti: "Costi elevati, concorrenza e una valanga di gol: 54 in 52 partite coppe comprese; 39 su 33 partite di campionato. Una furia inarrestabile.

È un sogno e resta sullo sfondo. Tra l’altro, con l’Atletico potrebbe profilarsi un incrocio interessante di profili vari: sia il Napoli sia i Colchoneros sono su Darwin Nuñez, 25 anni, attaccante uruguaiano in uscita dal Liverpool. Con tutto questo movimento sul fronte, potrebbe crearsi un’occasione per gli azzurri: il norvegese Alexander Sorloth, 29 anni e 20 gol nell’ultima Liga. Piace".