BakayoNO: la richiesta del Chelsea che (oggi) è una follia

Riscattereste Bakayoko? Ora, per rispondere alla domanda, nessun tifoso del Napoli impiegherebbe troppo tempo, forse perché negli occhi restano più le malefatte del centrocampista che le buone prestazioni.

Il mediano arrivato dal Chelsea è una delle delusioni della stagione, poiché incapace di dare quell’apporto di fisicità ed equilibrio che si pensavano potessero arrivare dal suo innesto. Nelle idee iniziali di Gattuso, Bakayoko doveva diventare il perno su cui fondare i presupposti di quel 4-2-3-1 che tanto stuzzicava il tecnico in estate.

Poi, qualcosa è andato storto. Gli infortuni in altre zone del campo, una condizione fisica che non ha mai raggiunto vette di brillantezza, alcuni cali emotivi e di concentrazione onestamente inspiegabile (l’ultimo, in ordine di tempo, quello di San Siro con l’inutile rischio preso su Theo).

Insomma, quello del prestito di Tiémoué non si è rivelata operazione geniale, tutt’altro. Sul piano strategico riuscire a strappare senza alcun vincolo il classe ’94 al Chelsea era stata una mossa apprezzata da tutti, ma il campo è sempre il giudice supremo. I blues avrebbero fissato a 18 mln la richiesta per trattare col Napoli di un possibile acquisto del cartellino: ad oggi, per il momento che vive il mercato, una pura follia. La risposta è abbastanza scontata: BakayoNO.