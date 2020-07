Basaksehir, l'ex presidente di Under annuncia: "Sta per essere venduto al Napoli, riceveremo 5mln!"

Cengiz Under si avvicina al Napoli. L'annuncio arriva direttamente dalla Turchia, le parole sono di Goksel Gumusdag, presidente del Basaksehir, vecchio club del calciatore, che a TRT Spor annuncia: "Cengiz sta per essere venduto al Napoli, le discussioni sono in corso. Da quell'operazione, 4-5 milioni saranno per noi". La vecchia società del calciatore, infatti, rivendica una piccola quota sulla futura rivendita.