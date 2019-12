C'è una grande curiosità che riguarda Mertens. E non è il mercato

Cosa ne sarà del 2020 di Dries Mertens? Resterà a Napoli o andrà via prima della scadenza del contratto? La terza ipotesi, il rinnovo, è assai remota. Ne hanno avuto di tempo, la società azzurra e il belga, per dialogare e venirsi incontro, avvicinando le rispettive richieste, riducendo la distanza tra domanda e offerta. Ma il dubbio, oggi, non è solo legato al mercato.

IL RECORD - La domanda dalla risposta incerta è la seguente: riuscirà, Mertens, a conquistare il podio dei marcatori? Sarà in grado di scavalcare Hamsik che la guida a quota 121? Mancano 3 gol per raggiungerlo, Mertens è bomber tascabile in grado di segnarne anche quattro in un'ora, eppure gli ultimi errori - col Sassuolo - hanno sorpreso. Non gli appartengono. In totale Mertens ha segnato 9 reti, è il capocannoniere della squadra al pari di Milik, c'è sempre nei momenti difficili - il Napoli s'è aggrappato a lui in Champions con la doppietta di Salisburgo e il gol di Anfield - e ora l'attende il mese di gennaio per provare il sorpasso. Mercato permettendo.