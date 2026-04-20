Caso Lukaku, Repubblica: "C'è un'ipotesi clamorosa dopo il rientro a Napoli"

Caso Lukaku, Repubblica: "C'è un'ipotesi clamorosa dopo il rientro a Napoli"TuttoNapoli.net
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di Arturo Minervini
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna La Repubblica, il rapporto tra Romelu Lukaku ed Napoli resta fortemente compromesso.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna La Repubblica, il rapporto tra Romelu Lukaku ed Napoli resta fortemente compromesso. Il club avrebbe già preso una posizione netta, comunicando una sanzione disciplinare e lasciando aperta anche l’ipotesi più drastica: l’esclusione dalla rosa fino al termine della stagione.

La linea è chiara: fermezza assoluta. Una decisione che nasce dalla volontà di non tollerare violazioni delle regole interne, considerate fondamentali nello spogliatoio guidato da Conte. Resta però uno scenario alternativo, tutt’altro che banale: Lukaku potrebbe chiedere di proseguire il proprio percorso di recupero in Belgio, con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni possibili al prossimo Mondiale