Hojlund, i dettagli sul contratto: confermata clausola dal 2027, la cifra

vedi letture

Rasmus Hojlund è stato riscattato dallo United per 44 milioni. Il Napoli ha inserito anche una clausola rescissoria valida tra un anno

Il Napoli mette a segno un investimento importante per il presente e per il futuro, assicurandosi Rasmus Hojlund dal Manchester United. Il club azzurro ha definito l’operazione sulla base di un accordo da 44 milioni di euro, confermando la volontà di puntare con decisione sul giovane attaccante danese. Si tratta di un’operazione di rilievo che testimonia le ambizioni della società partenopea, intenzionata a rafforzare ulteriormente il proprio organico con un profilo considerato tra i più promettenti del panorama europeo che aveva fatto molto bene al primo anno in azzurro con Conte con 16 reti complessive. Hojlund rappresenta infatti un innesto in grado di garantire prospettiva, qualità e margini di crescita significativi.

Hojlund-Napoli, accordo a lungo termine e clausola da 85 milioni

Contestualmente al trasferimento, il Napoli avrebbe raggiunto un’intesa con il calciatore per un contratto di lunga durata. L’attaccante sarebbe pronto a legarsi al club fino al 30 giugno 2030, con un’opzione unilaterale a favore della società che consentirebbe di estendere il rapporto fino al 2031. Nell’accordo sarebbe stata inoltre inserita una clausola rescissoria da 85 milioni di euro, destinata a entrare in vigore a partire dal 2027. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Il motivo della clausola per Hojlund

Una scelta che permetterebbe al Napoli di tutelare il valore del proprio investimento e di mantenere il controllo sul futuro del giocatore. Con questa operazione, il club azzurro conferma la strategia di costruire una squadra competitiva puntando su talenti giovani ma già affermati a livello internazionale.