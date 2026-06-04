Garcia: "De Bruyne il mio genio. Lukaku? Pensavo di trovarlo peggio. Sul Napoli..."

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Le parole di Garcia, ct del Belgio ed ex allenatore del Napoli. Le sue dichiarazioni su De Bruyne, Lukaku e il Mondiale americano

Rudi Garcia, ex allenatore del Napoli, oggi ct del Belgio che si prepara per i Mondiali, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport.

Lukaku è tornato segnando un gol nell'amichevole vinta in Croazia martedì. Cosa dobbiamo aspettarci da lui?

"Sono sincero, pensavo di trovarlo peggio dopo la lunga inattività. Al Napoli non ha avuto spazio, spero che in futuro possa giocare con continuità. Ma sono contento che sia guarito, perché un altro come lui nel Belgio non c'è. Andrà dosato, comunque. Capisco che tutti ora lo vogliano vedere titolare già al debutto contro l'Egitto. Ma non sarà così. Andiamo per gradi".

Garcia su De Bruyne e la scelta Lukaku

A proposito di Napoli, che lei ha conosciuto da allenatore per pochi mesi. Anche De Bruyne si è lamentato di Conte.

"A Napoli si sta benissimo, i tifosi e la città sono meravigliosi. I problemi non sono quelli... Ma non voglio riaccendere il juke box della polemica rispetto alla mia vecchia esperienza. Per me conta solo che De Bruyne, un genio del calcio, sia felice di giocare con il Belgio".

Openda invece è rimasto a casa.

"E' stato doloroso escluderlo. Ma non potevo convocare due attaccanti che non giocavano nel club: ho scelto Lukaku. Per forza".