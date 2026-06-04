Lukaku può restare! Sky: pallino di Allegri, è rimasto colpito dalla sua condizione fisica
Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne sarebbero orientati a restare al Napoli. Al momento, infatti, l’intenzione di entrambi sarebbe quella di proseguire la propria esperienza in azzurro. Una prospettiva che trova riscontro anche nelle valutazioni tecniche di Massimiliano Allegri, rimasto positivamente colpito dalla condizione fisica del centravanti belga nell’ultima amichevole disputata.
Le valutazioni di Allegri e la strategia del Napoli sul monte ingaggi
Secondo quanto riportato da Sky Sport, Allegri e il direttore sportivo Giovanni Manna avevano già provato in passato a portare Lukaku alla Juventus, a conferma della stima nei confronti dell’attaccante belga. Il Napoli intende contenere il tetto ingaggi, ma non chiude la porta a possibili evoluzioni. In questo senso, molto potrebbe dipendere anche dal rendimento di Lukaku al prossimo Mondiale: una conferma ad alto livello potrebbe infatti spingere il club a rivedere i propri piani e a valutare la permanenza del belga con Rasmus Højlund.
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