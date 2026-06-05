Cavani non molla: ha deciso di operarsi alla schiena per tornare al massimo

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Edinson Cavani ha deciso di sottoporsi a un intervento per risolvere i problemi lombari che ne hanno condizionato l’ultima stagione al Boca Juniors.

Edinson Cavani ha scelto di sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere in modo definitivo i problemi lombari che lo affliggono da tempo. Dopo aver valutato attentamente la situazione insieme alla famiglia e al proprio entourage, l’attaccante uruguaiano ha optato per la strada dell’operazione, una decisione accolta positivamente anche all’interno del Boca Juniors. Il centravanti convive da mesi con un dolore alla schiena che ha pesantemente condizionato il suo rendimento, costringendolo a saltare gran parte della stagione 2025 e mettendo a rischio anche la sua continuità nel 2026.

Recupero e tempi di stop dopo l’intervento

Nonostante i numerosi tentativi di recupero attraverso terapie conservative e trattamenti specifici, il problema non è mai stato completamente risolto. Per questo motivo Cavani ha deciso di ricorrere a una soluzione più drastica, considerata l’ultima reale possibilità per lasciarsi alle spalle una condizione che sta incidendo profondamente sulla fase finale della sua carriera. Secondo indiscrezioni provenienti dall’Argentina, in alternativa all’operazione sarebbe stata valutata anche l’ipotesi del ritiro dall’attività agonistica. La data dell’intervento non è ancora stata ufficializzata, ma la decisione appare ormai definitiva. I tempi di recupero stimati si aggirano intorno ad almeno due mesi di stop, anche se saranno le condizioni post-operatorie a determinare con precisione il percorso di riabilitazione. L’obiettivo condiviso tra il giocatore e il Boca Juniors è quello di recuperare una piena condizione fisica, permettendo a Cavani di tornare in campo senza più convivere con il dolore.