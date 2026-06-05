Riscatto Hojlund, Anellucci: “Un’operazione così poteva farla solo il Napoli”

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L'agente Claudio Anellucci è intervenuto a Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com, per parlare di Vlahovic, che va via dalla Juventus: "La Juve ha dimostrato poca lungimiranza. Hai perso qualche anno fa Dybala a zero, e non puoi farlo senza cercare qualche accordo e incassare qualcosa. Non ha mai convinto in maniera importante, per quelle cifre doveva spostare sempre o quasi l'asticella dalla sua parte, ma non è mai successo o quasi. Alla Juve ha fallito miseramente sia lui che la società. E' stata un'operazione in perdita".

Dove lo vede?

"Arabia per me".

Napoli, riscattato Hojlund:

"Un'operazione così poteva farla solo il Napoli. Operazione eccessiva? Ha alzato l'asticella del Napoli quest'anno. Senza Lukaku si giocava senza punta, è stato preso per quello e ha fatto il suo. E' stato l'acquisto più indovinato del Napoli. E' un giocatore che rientra in quei centravanti che possono spostare l'asticella".

Leao-Arsenal, si parla di 50 mln. che ne pensa?

"Non li spenderei quei soldi per lui. E' un altro che gioca per se stesso, non sposta. In certe situazioni è odioso per lui e per i compagni. E' uno che non fa gruppo. In Premier devi correre, devi avere intensità e fame, cosa che non ha".