Italia fuori dai Mondiali, Ryanair ironizza: "Dove andate esattamente?"

vedi letture

La Nazionale italiana attraversa una delle crisi più profonde della sua storia recente dopo la terza mancata qualificazione ai Mondiali.

La Nazionale italiana sta vivendo uno dei momenti più delicati della sua storia recente. Dopo la terza esclusione consecutiva dai Mondiali, arrivata al termine dello spareggio perso in Bosnia, il movimento calcistico azzurro è entrato in una fase di profonda crisi che coinvolge l’intero sistema: dirigenza, staff tecnico e vertici federali. Le conseguenze del fallimento sportivo non si sono fatte attendere. Sono stati infatti annunciati gli addii di Gennaro Gattuso, di Gianluigi Buffon e del presidente federale Gabriele Gravina, segnando l’avvio di una fase di ricostruzione complessiva per il calcio italiano. Nel frattempo, la Nazionale ha comunque disputato due amichevoli nel mese di giugno, contro Lussemburgo e Grecia, e proprio prima della sfida vinta ieri si è verificato un episodio diventato rapidamente virale sui social.

Il post dell'Italia e la risposta ironica di Ryanair sui social

Sui canali ufficiali degli Azzurri è stato pubblicato un post accompagnato dalla didascalia “In viaggio” e da una foto della squadra in partenza. Un contenuto apparentemente neutro, ma che ha attirato subito l’attenzione di Ryanair, compagnia aerea irlandese nota per il suo tono ironico e provocatorio sui social. La compagnia ha replicato con un commento diventato virale: “To where exactly?” (“Per andare dove, esattamente?”). Una battuta che richiama in modo evidente la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali e che in poche ore ha fatto il giro del web.