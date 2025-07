Rileggi live Castel di Sangro, day 1: seduta pomeridiana, problema per Olivera, la partitella finisce in parità!

Si chiude qui il racconto del primo allenamento nel ritiro di Castel Di Sangro. Prossimo appuntamento domani con doppia seduta di allenamento, la prima alle ore 10.30, la seconda alle 18.15.

19.15 - TERMINA IL PRIMO ALLENAMENTO DI DIMARO!

19.12 - Stretching finale in campo. Antonio Conte al centro del cerchio di centrocampo osserva la fase di rilassamento muscolare dei suoi calciatori.

19.10 - Finisce la partitella. 2 reti per parte: nei blu Spinazzola e Lukaku, negli arancioni Lucca e Raspadori

19.08 - Rete di Raspadori! De Bruyne inventa, serve Raspadori che con il mancino batte Vanja.

19.05 - Accorciano le distanze gli arancioni, rigore trasformato perfettamente da Lorenzo Lucca.

19.04 - Scatenati i blu, cross di Spinazzola, velo di Lukaku, mancino di Mazzocchi che sbatte sul palo

19.03 - Rete anche di Romelu Lukaku che sfrutta una deviazione e batte Meret con il suo potente mancino

18.59 - Molto attivo sulla fascia sinistra Leonardo Spinazzola, diverse occasioni che culminano con la rete di sinistro sul primo palo difeso da Meret

18.55 - Inizia la partitella.

18.53 - Termina la fase di lavoro incentrata sull'intensità con il pallone, sulla costruzione e sulla pressione.

18.45 - La dinamica dell'infortunio di Olivera: su un pallone spiovente l'esterno sinistro va in contrasto aereo con Anguissa e sulla ricaduta poggia molto male la gamba destra, toccandosi immediatamente il polpaccio.

18.43 - Brutta botta per Mati Olivera alla gamba destra: apprensione per le condizioni del calciatore uruguayano. Staff medico in campo per le cure.

18.35 - L'esercitazione dei due gruppi entra nella sua fase intensa: possesso di massimo 2 tocchi e campo ridotto delimitato da due corde bianche.

18.30 - Parte l'esercitazione a campo ridotto.

18.30 - Zanoli, Spinazzola, Mazzocchi, Marianucci, Juan Jesus, Lukaku e Anguissa in casacca blu.

18.28 - De Bruyne, Lobotka, Raspadori, Neres, Bukema, Rrahmani e Lang in casacca arancione.

18.28 - Buongiorno e Politano hanno partecipato solo alla parte di attivazione muscolare

18.27 - Termina la fase tattica e di lavoro con il pallone. I calciatori si raggruppano al centro del campo, parte l'organizzazione per la divisione in due squadre.

18.26 - Continua il lavoro personalizzato per i portieri azzurri

18.20 - Lavoro con il pallone per la squadra che si è divisa in due gruppi, uno sul lato destro ed uno sul sinistro.

18.15 - Attivazione atletica terminata, gli azzurri si schierano in campo pronti per l'inizio della fase tattica.

18.11 - Tutti in gruppo in questa prima sessione, presenti anche Simeone, Politano, Buongiorno, Gilmour e Anguissa che a Dimaro sono stati spesso ai box.

18.10 - Ingresso in campo anche per mister Antonio Conte che raggiunge la squadra

18.09 - Primi momenti in azzurro per Vanja Milinkovic-Savic: il portiere ex Torino si sta allenando assieme ad Alex Meret, Nikita Contini ed il giovane Ferrante

18.03 - Attivazione atletica per il gruppo squadra Napoli, ovazione strepitosa sugli spalti

17.59 - I giocatori fanno il loro ingresso in campo. C'è anche Milinkovic Savic!

17.50 - Iniziano ad entrare in campo diversi giocatori azzurri, Politano e Raspadori scherzano a bordocampo.

17.45 - Juan Jesus è già in campo, è prontissimo il centrale brasiliano ad aprire il secondo ritiro del Napoli

17.40 - Distinti per metà riempiti, gradinate praticamente vuote, una decina di tifosi presenti in quella sud.

17.35 - Qualche goccia di pioggia cade su Castel di Sangro e sullo stadio Patini.

17.30 - Il d.s Manna ed il capitano Di Lorenzo si intrattengono a bordo campo nei pressi della panchina, dialogando da diversi minuti.

16.50 - Aperti i cancelli del Teofilo Patini: comincia ufficialmente il ritiro di Castel Di Sangro, poco più di mezz'ora al primo allenamento dei campioni d'Italia guidati da Antonio Conte

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nella prima giornata di allenamenti a Castel di Sangro. Dopo i dieci giorni passati ad allenarsi in Trentino, la squadra di Antonio Conte torna in Abruzzo per la seconda parte della preparazione estiva. Alle 17,30 i campioni d'Italia calcheranno il terreno di gioco dello Stadio Teofilo Patini. Attesa per l'ultimo arrivato in casa Napoli, oggi per la prima volta si allenerà insieme a nuovi compagni il portiere Milinkovic-Savic.