Cds - Fabian non recupera, out Callejon: Gattuso ha scelto i sostituti

Panchina per Fabian. Rino Gattuso dovrà inventarsi un altro Napoli - scrive il Corriere dello Sport - perché lo spagnolo, decisivo all'andata, non verrà rischiato e dovrà rassegnarsi ad un posto in panchina. Al suo posto potrebbe esserci Allan che, s'è avviato al ritiro sorridendo con Mertens: entrambi sono ottimisti per condividere in campo la sfida contro l'Inter per l'accesso alla finale di Coppa Italia. Per il resto nel grafico formazioni viene proposto Politano, e non Callejon, a destra nel tridente con Dries e Lorenzo Insigne.