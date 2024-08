CdS - Mario Rui non è più in ritiro! Accordo col Napoli: è destinato all'addio

Mario Rui non fa parte dei piani del Napoli e di Antonio Conte per il prossimo anno.

Mario Rui non fa parte dei piani del Napoli e di Antonio Conte per il prossimo anno. Il portoghese, riferisce l’edizione online de Il Corriere dello Sport, dopo il giorno e mezzo libero concesso ieri dal mister azzurro non è rientrato insieme con il gruppo nel ritiro di Rivisondoli:

"Oggi non ha partecipato alla seduta di allenamento andata in scena sul campo dello stadio Patini (come vi abbiamo raccontato con i nostri inviati).II terzino portoghese è in uscita e secondo un accordo con il club le parti si rivedranno dopo la partita con il Modena di sabato, in Coppa Italia, per definire il futuro".