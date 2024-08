Castel di Sangro, anche Mario Rui e Gaetano non si allenano

Questa mattina in quel di Castel di Sangro il Napoli accoglie qualche rientro come quello di Coli Saco e Olivera, ma conta anche parecchi assenti, alla lista si aggiungono anche Mario Rui e Gaetano.

Il centrocampista è sempre più vicino alla cessione, con il Parma spinge per acquistarlo a titolo definitivo. Anche per il portoghese si prospetta un'uscita in questa sessione di mercato. Alle 18:30 la squadra tornerà in campo per la seduta pomeridiana aperta ai tifosi e stampa.